Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı yapıldı

- Sivas'ta Sıcak Çermik'in termal suyuyla ısıtılan ve soğuğuyla bilinen kentin ilk jeotermal serasında yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı.

Eski Sivas Belediye Başkanı ve iş insanı Sami Aydın'ın, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde 60 dönüme kurduğu jeotermal serada, salkım domatesler toplanıyor.

Yaklaşık 40 milyon lira yatırımla kurulan ve 50 kadının istihdam edildiği seranın ilk ürünü domatesler, Sivas ve çevre illerde satışa sunuluyor.

Firmanın proje danışmanı ziraat mühendisi Abdülhamit Yanık, AA muhabirine, topraksız tarımın yapıldığı, Türkiye'deki en teknolojik ve modern seralardan birini kurduklarını söyledi.

Domates üretiminde genelde sıcak bölgelerin akıllara geldiğini belirten Yanık, seracılıkta en önemli şeyin güneşlenme, ısı ve su olduğuna dikkati çekti.

Yanık, seralarının olduğu bölgede sıfırın altında 30 derecenin görüldüğünü dile getirerek "Biz burayı ısıttık ve kaliteli ürünlerimiz şu anda pazara çıkmış durumda." dedi.

- İhracat hazırlıkları başladı

Ürünün kalitesinin, kendilerini de şaşırttığını dile getiren Yanık, "Bu kadar kaliteli ürün olacağını biz de beklemiyorduk. Pazara çıktığında vatandaşlar ürünün kalitesini anlayacaklar." diye konuştu.

Yanık, ihracat konusunda da gerekli görüşmelerin yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Birkaç gün sonra Almanya'ya ihracata başlanacak, bunun sevincini yaşıyoruz. Her ay burada 150 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Yaz aylarında bu rakamın 300 tona çıkmasını bekliyoruz. Serada beklediğimiz kaliteyi aldığımızı söyleyebilirim. Türkiye'de kaliteli üretimin artık iç ve kıyı Ege'den ziyade Doğu'ya doğru kayacağını ve burada üretilen ürünlerin daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Seramızda ısıtma, sulama ve diğer fonksiyonların tamamı otomatik sistemle yapılıyor."