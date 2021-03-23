1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafiğe şubatta 75 bin 902 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 24 milyon 328 bin 780'e yükseldi
 23 Mart 2021 11:25
+Aa- Yazdır
Trafiğe şubatta 75 bin 902 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe şubat ayında 75 bin 902 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 525 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı şubatta 72 bin 377 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 artarak 75 bin 902'ye yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 24,2 azalarak 3 bin 525'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, şubatta 72 bin 377 arttı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6, otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde 27,5 azaldı.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 24,3 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 293 bin 489'dan 24 milyon 328 bin 780'e yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta 497 bin 153 taşıtın devri (noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar) yapıldı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 42 bin 729 otomobilin markalara göre dağılımına bakıldığında ilk üç sırayı, yüzde 14,2 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen ve yüzde 9,7 ile Toyota'nın aldığı görüldü.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin, yüzde 55,4'ü benzin, yüzde 30,6'sı dizel, yüzde 9,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 4,9'u LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

- Ocak-şubat döneminde 193 bin 215 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 adet oldu. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 185 bin 824 adet artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 otomobilin, yüzde 53,9 ile benzin, yüzde 33,9'u dizel, yüzde 6,8'i elektrikli veya hibrit, yüzde 5,4'ü LPG yakıtlılardan oluştu.

Bu yılın ilk iki ayında en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobilin kaydı yapıldı.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin 47 bin 761'i (yüzde 40,7) beyaz renkli olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsada ikinci devre kesici
22 Mart 2021 10:06		 Şehit kardeşine 'sıfır' diye ayıplı cip sattılar
21 Mart 2021 16:38
İkinci el otomobildeki vade düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi
19 Mart 2021 10:04		 Sıfır otomobil aldı, gelen telefonla büyük şok yaşadı!
18 Mart 2021 19:39
Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti
18 Mart 2021 18:44		 Otomobilde taksitli satış dönemi: Senetler geri mi dönüyor?
18 Mart 2021 16:43
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yerli otomobil çalışmalarını anlattı
17 Mart 2021 15:13		 Taşıtta taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı
16 Mart 2021 17:46
'Ford Otosan ülkemizde kurulan ikinci elektrikli araç üretim tesisini kuruyor'
16 Mart 2021 15:21		 Otomotiv sektörü, taşıtta 60 aya kadar taksit imkanını olumlu karşıladı
16 Mart 2021 12:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - İstanbul'da yağmur, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor12:19 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi12:10 - 'Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık'12:03 - Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılandığı davada tahliye kararı11:49 - Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı11:47 - Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli
11:42 - O ilde yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi11:40 - EBA TV İlkokul dersleri Hababam Sınıfı'nda çekildi11:30 - 'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'11:30 - Denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi11:29 - Askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı11:28 - Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor
11:27 - Yargıtay, 'okumuşsun da adam olamamışsın' sözünü hakaret saymadı11:25 - Trafiğe şubatta 75 bin 902 aracın kaydı yapıldı11:18 - Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı yapıldı11:16 - Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek11:13 - Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
11:12 - Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 123'ü muvazzaf 184 gözaltı
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gitar çalmak 2
Hidrofil ve hidrofob 1
antagonist 1
koronavirüse inanmayan insan 5
grip 1
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 4
nilüfer 3
hacivat ile karagöz 2
turgut uyar 1
buzdolabındaki saklama kapları 3
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam