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Yargıtay, 'okumuşsun da adam olamamışsın' sözünü hakaret saymadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, dava konusu sözün rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğuna hükmetti
 23 Mart 2021 11:27
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Yargıtay, 'okumuşsun da adam olamamışsın' sözünü hakaret saymadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "Okumuşsun da adam olamamışsın" sözünün hakaret olmadığına karar verdi.

Nevşehir'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "okumuşsun da adam olamamışsın" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine açılan davada Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa kullandığı söz nedeniyle "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine, ifadelerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.

Sanığın kullandığı "okumuşsun da adam olamamışsın" sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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