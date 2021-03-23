Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli
Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Van'da normalleşme süreciyle açılan Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmen ve öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi.
|23 Mart 2021 11:47
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Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'ın İpekyolu ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime 1 hafta süreyle ara verildi. Durum, öğrenci ve velilerine bildirilirken, okula gelmemeleri istendi. Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği belirtildi.
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