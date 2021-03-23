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Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı

Kahramanmaraş'ta öğretmen E.G.M. (41), komşusu N.Ç. (41) ile tartıştı. Tartışmanın ardından N.Ç., şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Eşiyle birlikte karakola gelen E.G.M. yeniden çıkan tartışmada elindeki kalemi polislerin gözü önünde N.Ç'nin yüzüne sapladı.
 23 Mart 2021 11:49
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Olay, 4 Mart'ta Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Site ve polis merkezinin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre N.Ç. , sitenin bahçesinde komşularıyla otururken yanına gelen E.G.M. ile tartıştı. Kavga eden iki kadını komşuları aralamaya çalışırken, olaya E.G.M.'nin öğretmen eşi S.C.M de dahil oldu. S.C.M., tartışma sırasında N.Ç. 'yi iterek yere düşürdü.

KALEMİ SAPLADI, YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. , yanına gittiği polislere yaşadıklarını anlattıktan sonra E.G.M. ve eşi S.C.M.'den şikayetçi olmak için darp raporu alıp polis merkezine gitti. Bu sırada polis merkezinin önündeki evrakı imzalayan E.G.M, polislerin önünde elindeki kalemi N.Ç. nin yüzüne sapladı. Yaşananlar karakoldaki polisleri şoke ederken, yüzü kanlar içinde kalan N.Ç. sinir krizi geçirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olayın ardından N.Ç. ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. E.G.M., emniyetteki ifadesinde N.Ç. ninkendisine saldırdığını öne sürerek, "N.Ç. nin yanına gittim. N.Ç. benim saçımdan tuttu ve başımı masaya vurdu. Elleri ile bana vurmaya çalıştı, tekme atmaya çalışırken yere düştü. Bana sürekli saldırıyordu ve bu sırada bana hakaret etti. Polis merkezindeyken N.Ç. yanıma yaklaşarak el ve yüz hareketleri yaptı. Yanıma doğru gelince aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında ilk önce ben mi vurdum, o mu vurdu bilmiyorum" dedi.

S.C.M. ise ifadesinde olayın ilk başladığı sırada çocuğuyla ilgilendiği, N.Ç. nin hem kendisine hem de eşine hakaretler ettiğini öne sürerek, "Olayda, N.Ç. nin iddia etmiş olduğu gibi kendisine vurmadım, ittirmedim. Bu şekildeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

"KÖR OLABİLİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan N.Ç. , komşusu E.G.M .'nin sürekli sitedeki çocukları darp edip kulaklarını çektiğini öne sürdü. Son olarak kadının kendi çocuğunu hedef aldığını, bunun üzerine komşusunu birkaç kez uyardığını ifade eden N.Ç. , şöyle konuştu:

"Sanırım uyarmamdan dolayı, sitenin bahçesinde komşularla otururken 'konuşalım' dedi, ben de kabul ettim. Ben konuşacağını düşündüm ama bana anahtarla saldırdı. Sonra eşi müdahil oldu ben kendimi korumaya kalkınca eşi tarafından da darp edildim, annemin ve babamın önünde çok büyük hakaretlere uğradım. Polisler geldi, benim darp raporum alındı. Sonra ifade vermek için karakola gittik. İfademin alınacağı bölüme doğru ilerlerken, bana kalemle saldırdı. Kalem, gözümün 1.5 santimetre altına girdi. Kör olabilirdim. Bu olay beni çok yıprattı, hayatıma konsantre bile olamıyorum şu anda. Çünkü o insanları bu sitede görmek zorunda kalıyorum. Hala tahrik ediliyorum ama sonuna kadar hakkımı arayacağım, hiçbir şekilde kendilerinin yaptığı yanlışı yapmayacağım. Adalete güveniyorum."

'İNSANLAR BUNLARA ÇOUKLARINI EMANET EDİYOR'

Her iki olayın meydana geldiği yerde güvenlik kameralarının olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ve görüntüler de mağdur olan kişinin kendisi olduğunun açıkça görüldüğünü belirten Çokbüyük, "Bu insanlar öğretmen. Polislerin içinde ben kalemle saldırıya uğradım. İnsanlar bunlara çocuklarını emanet ediyorlar. O kadar tehlikeli ve vahim bir durum ki bu aslında. Bu insanlar okulda onlarca çocukla birlikteler ve baş başalar. Asıl önemsenmesi gereken en önemli konu bu ve bu insanlar hala eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.
DHA
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