1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılandığı davada tahliye kararı

Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu yargılanan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık'ın tahliyesine karar verildi.
 23 Mart 2021 12:03
+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılandığı davada tahliye kararı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ceylan ve Uyanık, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, Ceylan ve Uyanık'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar Ceylan ve Uyanık, üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyelerini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Ceylan ve Uyanık'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenen ceza

İddianamede, HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis ve mahkumiyetleri halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi talep ediliyor.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 22 Ekim 2020'de HDP il binasında polis ekiplerince arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmiş, gözaltına alınan Ceylan ve Uyanık, 30 Ekim 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı
23 Mart 2021 11:29		 DHKP/C operasyonunda ele geçirilen SD kart, örgütün şifrelerini açığa çıkarttı
23 Mart 2021 11:05
'Mahrem yargı' operasyonunda 2 akademisyen yakalandı
23 Mart 2021 11:04		 Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
23 Mart 2021 11:03
Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
23 Mart 2021 10:42		 FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
23 Mart 2021 10:25
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
23 Mart 2021 10:02		 Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapan 32 zanlıdan 21'i yakalandı
23 Mart 2021 09:59
Adana'daki PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı
23 Mart 2021 09:58		 MEB'de FETÖ operasyonu: 5'i halen görevde öğretmen 13 gözaltı
23 Mart 2021 09:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:22 - Dolar gün ortasında 20 kuruş birden düştü12:20 - İstanbul'da yağmur, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor12:19 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi12:10 - 'Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık'12:03 - Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılandığı davada tahliye kararı11:49 - Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
11:47 - Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli11:42 - O ilde yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi11:40 - EBA TV İlkokul dersleri Hababam Sınıfı'nda çekildi11:30 - 'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'11:30 - Denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi11:29 - Askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı
11:28 - Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor11:27 - Yargıtay, 'okumuşsun da adam olamamışsın' sözünü hakaret saymadı11:25 - Trafiğe şubatta 75 bin 902 aracın kaydı yapıldı11:18 - Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı yapıldı11:16 - Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek
11:13 - Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 123'ü muvazzaf 184 gözaltı
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zencefil 2
Ahsab-ı Hicr 2
antagonist 1
korona partileri 1
avalim 1
hey gidi hey 3
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 4
ar 2
buzdolabındaki saklama kapları 3
azep 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam