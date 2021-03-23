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Yıl içinde açılan unvan değişikliği sınavlarında, Temmuz'daki mezuniyetler düşünülmeli

Bazı kamu kurumları yılın ilk altı ayında unvan değişikliği sınavı açmak isterken Haziran veya Temmuz ayında mezun olacak adayları da gözönüne almalıdır
 23 Mart 2021 14:09
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Yıl içinde açılan unvan değişikliği sınavlarında, Temmuz'daki mezuniyetler düşünülmeli

Kamu kurumları, personel memnuniyetini sağlamak açısından görevde yükselme sınavının yanı sıra unvan değişikliği sınavı da açmaktadır.

Genel olarak unvan değişikliği sınavları yılın ikinci yarısında açılmaktadır.

Memurlar.net'e iletilen bilgilere göre TEİAŞ da unvan değişikliği sınavı açmak için talep toplamaya başlamıştır.

TEİAŞ da çalışmakta olan ve hali hazırda eğitimlerine devam eden adaylar, Haziran veya Temmuz aylarında mezun olacaklarını belirtmekte ve başvuru tarihleri ile sınav tarihleri belirlenirken bu hususun gözönüne alınmasını talep etmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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