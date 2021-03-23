Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik." dedi.

Pakdemirli, Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen 2021 Yılı IPARD Yatırımcı Buluşması programına katıldı.

Bakanlık olarak, kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarına işaret eden Pakdemirli, "Kırsalı, çok yönlü, insan odaklı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, IPARD kapsamında, 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verildiğine dikkati çekerek, hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş yelpazede kırsaldaki yatırımlara destek sağladıklarını söyledi.

IPARD kapsamında, AB Komisyonu tarafından 2011'de akreditasyon alındığının altını çizen Pakdemirli, "Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık." diye konuştu.

Pakdemirli, son 3 yılda ise bu hibelerin daha hızlı ve daha etkin uygulanması için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Toplam 5 bin 47 projeye, yaklaşık 2 milyar lira destek verdik ve kırsalda 13 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Bu hibeler sadece tarım ve hayvancılığa gidiyor diye bakmak doğru değil. Verilen desteklerin ekonomideki çarpan etkisini göz önüne aldığımızda kalkınmaya sağlanan faydanın ne kadar büyük olduğunu fark edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ise hayata geçirilen 2 bin 752 proje ile vatandaşlara 957 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerine işaret eden Pakdemirli, bu hibeler sayesinde kırsalda toplam 1,5 milyar liralık yatırımın hayata geçmesini sağladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapılacak hibe desteğinin yüzde 50'si tutarında avans alabilme imkanını getirdiklerine dikkati çekerek, fiyat artışlarından kaynaklanan maliyet yükselmelerini telafi etmek amacıyla IPARD 8 ve 9. çağrılarında, sözleşme imzalanan yatırımcıların sözleşme tutarlarında fiyat güncellemelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Son 3 yılda IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerini de uygulamaya aldıklarını anlatan Pakdemirli, tarım-çevre tedbirlerinin AB'ye aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye'de uygulanmaya başlandığını söyledi.

- Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık

Pakdemirli, IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek, daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında desteklediğimiz projelerden 4 bini kadın yatırımcılara, 10 bini ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere aittir."

- "Tüm çabamız 2021'i daha başarılı tamamlamak"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak ise geçen yıl olumsuz koşullara rağmen ciddi miktarlarda proje alıp ödeme hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Ocak ayında Bakanımızın duyurduğu 10. Çağrı'da da gayet güzel sonuçlar alacağımızı şimdiden görüyoruz. Tüm çabamız 2021 yılını 2020'den daha başarılı tamamlamak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, IPARD'a başvuru yapmak isteyenler açısından süreçlerin kolaylaştığını anlattı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou de IPARD'ın uzun zamandır devam eden bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, programın Türkiye'de kırsal kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Programda, IPARD desteğinden faydalanan dört yatırımcı projelerini anlattı. Konuşmaların ardından yatırımcılara plaket takdim edildi.