Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 706 lira, Cumhuriyet altını 2.875 liradan satılıyor
|23 Mart 2021 12:59
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 436,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.896,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|437,50
|437,70
|436,30
|436,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.884,00
|2.905,00
|2.875,00
|2.896,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|400,00
|404,00
|398,00
|402,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.818,00
|2.838,00
|2.810,00
|2.830,00
|Yarım Ziynet
|1.400,00
|1.410,00
|1.405,00
|1.415,00
|Çeyrek Ziynet
|700,00
|705,00
|702,00
|707,00
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