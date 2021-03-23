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Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
|23 Mart 2021 12:28
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Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta apartmanın üçüncü katındaki dairede oturan 6 kişilik Uslu ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı.
Durumu fark eden baba Ramazan Uslu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan baba Uslu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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