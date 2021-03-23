1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
 23 Mart 2021 12:28
+Aa- Yazdır
Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta apartmanın üçüncü katındaki dairede oturan 6 kişilik Uslu ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı.

Durumu fark eden baba Ramazan Uslu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan baba Uslu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen çifti, eski öğrencileri 'bilezikleri' için öldürmüş
23 Mart 2021 12:57		 Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
23 Mart 2021 11:49
Denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi
23 Mart 2021 11:30		 Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
23 Mart 2021 11:13
Kiraladığı dairesine çilingirle girdi, 10 ay hapis cezası verildi
23 Mart 2021 11:07		 Aydın'da bir kişi oğlu tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
23 Mart 2021 10:35
Taciz iddiasına meydan dayağı
23 Mart 2021 10:27		 Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
23 Mart 2021 09:57
3 sağlık çalışanına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı
23 Mart 2021 09:17		 Barışmaya gitti eşini katletti
23 Mart 2021 08:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Kılıçdaroğlu'ndan 'parti kapatma' açıklaması: Seçimle gelen seçimle gider13:56 - Sinop Üniversitesi, vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitimi erteledi13:51 - Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'u bastı13:42 - Koronaya yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı13:36 - Yozgat'ı hortum vurdu: Evi yıkacak zannettik13:31 - Uzmanı uyardı: Koronavirüs ardından bu izleri bırakıyor
13:23 - Vaka oranı en çok artan ve en çok azalan iller13:19 - Konya'da FETÖ'ye 'hususi talebe mesulü' operasyonu: 14 gözaltı13:16 - MB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek13:14 - Bakan Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı13:12 - Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 8 beraat13:09 - Ankara için kar uyarısı: Bu akşam başlıyor
13:04 - 'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Kardeş kardeşe gitmiyor12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:57 - Yaşlı emekli öğretmen çifti, eski öğrencileri öldürmüş12:40 - Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu12:38 - ABD'den önemli açıklama: Türkiye'nin NATO'ya bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına
12:33 - Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
te'dib 1
alışveriş sitelerindeki üçkağıtlar 1
sanatçı 3
Yazarlar arası benzerlik 2
Bozacının şahidi şiracı 2
sözlükte açtığım ilk konu 1
baldırı çıplak 1
akıncı 1
nilüfer 3
kerrat 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam