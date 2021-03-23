Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Türk polisi ve diğer kolluk kuvvetlerinin seyahat belgesi sahteciliği tespiti ve risk analizi kapasitesinin güçlendirilmesi projesi açılış konferansına katıldı.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının ardından oluşan tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı; ''Son dönemde İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Attığımız tüm adımların hiçbirini İstanbul Sözleşmesi yapmadı. Nasıl göç meselesinin insanlık meselesi olarak altını çizmişsek bu meselenin tamamına da böyle bakıyoruz. Biz egemen devletiz. İstediğimize imza atar, istediğimizden çıkarız.

''Bizim için 1 sayısı da fazla''

En son Polonya, lezbiyen, gay, trans tüm bunlara itiraz ettiği için Polonya çıktı, dünya da yıkılmadı. Dünyanın karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli, Türkiye'nin de belli. Bizim için 1 sayısı da fazla, bunu ifade ediyorum. Bize bu konuda sanki her şey bitti, yarından itibaren kadınla ilgili meselelerde hiç bir adım atmayacağımızı iddia edenler Türkiye'nin kapasitesine, kanunlarına, hem de bu kadar çabamıza haksızlık etmektedir.

''Milletimiz bize güvensin''

Bizim bu sözleşmeden çıkma hakkımız var. Her şey istismar nedeni... Ya şu ideolojik kalıplardan ne olursunuz bir kurtulalım. Bu konuların her biri ile mücadelesi aynı kararlılıkla devam edecektir. Milletimiz bize güvensin.

Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans

Öte yandan Süleyman Soylu, Twitter hesabından kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda kadın haklarının teminatının sözleşmelerle değil, kanunlarla korunduğu vurgulanarak, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans prensibiyle mücadele edildiği belirtildi.

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir''

Bakan Soylu paylaşımında, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.