ABD'den önemli açıklama: Türkiye'nin NATO'ya bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.
|23 Mart 2021 12:38
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