1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:- "Bu müdürlüğümüz sektörde kadın girişimciliği için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır"
 23 Mart 2021 12:40
+Aa- Yazdır
Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü"nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı.

Çevrim içi yapılan Halkbank Üreten Kadınlar Marmara Toplantısı'nda konuşan Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal ürünlerle iş dünyasını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye odaklandıklarını bildirdi.

İş fikirlerini hayata geçirmek ve çalışma hayatına dahil olmak isteyen kadınların yanında olduklarını belirten Arslan, toplumda kadınların ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini söyledi.

Arslan, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğine inandıklarını vurgulayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, finansmana erişimi kolaylaştırmak için Kadın Girişimci Kredi Paketi'ni uygulamaya aldıklarını hatırlattı.

Aradan fazla zaman geçmemesine rağmen paketin oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken Arslan, "8 Mart'taki tanıtımdan bugüne kadar geçen kısa sürede, Kadın Girişimci Kredimiz için 6 bin 500'ün üzerinde kullandırım yapılmış olup toplamda 475 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar kadın girişimcilerimizin üretim faaliyetlerini hayata geçirmek veya geliştirmek için cesaretle atılım yapma güçlerini ortaya koymaktadır. Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olma noktasındaki her atılım bizi mutlu etmektedir." diye konuştu.

Arslan, paket kapsamında 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını aktardı.

Halkbank'ın 2020 yılında sağladığı desteklere değinen Arslan, "180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza bir kısmı sıfır faizli olmak üzere toplam 8 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun maliyetli kredi kullandırımı yapılmıştır." dedi.

- "Refah artışına doğrudan katkı sunacak"

Bir başka pozitif ayrımcılığı bankaya yönelik satın almalarda yaptıklarını anlatan Arslan, Halkbank'ın tedarik anlaşmalarında mal ve hizmet satın alımlarında kadın girişimleri, kadın KOBİ ve esnaf ile kadın kooperatiflerine her zaman öncelik verdiklerini dile getirdi.

Toplantıda bir müjde veren Arslan, şunları kaydetti:

"Bankamız bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurduğumuzu ilk kez buradan paylaşmak isteriz. Bu müdürlüğümüz sektörde kadın girişimciliği için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Üreten kadının bankası olma vizyonuyla oluşturduğumuz bu yeni yapılanmayla uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak onların iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sunacak ve kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesine destek sağlayacaktır. Ekonomik hayata dahil olmak isteyen kadınlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz."

Osman Arslan, Halkbank olarak üreten, çalışan, toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya katkı sunan herkesin, özellikle de kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Arslan, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 11 girişimci kadına üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı yapıldı
23 Mart 2021 11:18		 Kırtasiyecilerin gözü eylülde: İstanbul'da 300 kırtasiye kapandı
23 Mart 2021 10:28
Uluslararası bakır çetesi
23 Mart 2021 08:02		 2 yabancı banka Türk şirketine yatırım yapmak üzere anlaştı
22 Mart 2021 14:22
Otomotivin çip talebi bilgisayarı vurdu
22 Mart 2021 08:25		 Ucuz yedek parçada hayati tehlike
22 Mart 2021 07:35
Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı
21 Mart 2021 11:55		 Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor
21 Mart 2021 11:25
Camcılar ürün bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor
21 Mart 2021 09:13		 Çip yok, fiyatlar çok artacak
21 Mart 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Kılıçdaroğlu'ndan 'parti kapatma' açıklaması: Seçimle gelen seçimle gider13:56 - Sinop Üniversitesi, vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitimi erteledi13:51 - Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'u bastı13:42 - Koronaya yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı13:36 - Yozgat'ı hortum vurdu: Evi yıkacak zannettik13:31 - Uzmanı uyardı: Koronavirüs ardından bu izleri bırakıyor
13:23 - Vaka oranı en çok artan ve en çok azalan iller13:19 - Konya'da FETÖ'ye 'hususi talebe mesulü' operasyonu: 14 gözaltı13:16 - MB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek13:14 - Bakan Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı13:12 - Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 8 beraat13:09 - Ankara için kar uyarısı: Bu akşam başlıyor
13:04 - 'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Kardeş kardeşe gitmiyor12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:57 - Yaşlı emekli öğretmen çifti, eski öğrencileri öldürmüş12:40 - Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu12:38 - ABD'den önemli açıklama: Türkiye'nin NATO'ya bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına
12:33 - Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hacivat ile karagöz 3
yaşlanıyoruz 4
nevruz kutlamaları 1
ustura 3
hey gidi hey 3
hergenmek 1
çaya şeklini biz verdik 1
yeşilay 2
avalim 1
buzdolabındaki saklama kapları 3
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam