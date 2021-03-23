Ankara için kar uyarısı: Bu akşam başlıyor
Başkent'te akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
|23 Mart 2021 13:09
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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