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Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 8 beraat

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada, yerel mahkemenin haklarında verdiği beraat kararı bozulan 8 sanık için, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde yapılan yargılama sonucunda yine aynı hüküm verildi.
 23 Mart 2021 13:12
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Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 8 beraat

3. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Mehmet Deniz'in avukatı katıldı.

Sanıklardan Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zuhal Dalçin ve Fikret Baği, Derik'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, ağabeyi Ali Haydar Safitürk ve yakınlarının hazır bulunduğu duruşmayı, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder ile Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli de izledi.

Duruşmada, İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliğinin katılma talepleri, Yargıtay kararları dikkate alınarak reddedildi.

Söz hakkı verilen baba Asım Safitürk, söyleyeceği pek çok şeyin olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Baba Safitürk, "Bunların hak ettiği cezaları almalarını istiyorum. Acıyı aynı şekilde yaşıyoruz. Evladını kaybeden anne çok üzülüyor. Adaletimizin tecellisini istiyoruz. Bütün planlardan, çocuğumun katledilişinden hepsi haberdardı. Bu adamlar mutlaka yakalanmalı, cezalarını almalı." dedi.

Ali Haydar Safitürk ise saldırıda kullanılan mühimmatı temin eden kişilerin dışarıda olduğunu ileri sürerek, olay öncesi gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.

Sanıklar ise haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Devran Aslan, Fikret Baği, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Nursel Eser, Zuhal Dalçin, Zinet Erdaş ve Mehmet Deniz hakkında cezalandırmaya yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan baba Asım Safitürk, üzgün olduğunu ve oğlunun katledildiğini belirterek, "Sadece devletin ve vatanın işleriyle meşgul olan bir yavru katledildi. Çok üzgünüm ve adalet askıya alınmıştır." diye konuştu.

Ağabey Ali Haydar Safitürk ise karara tepki göstererek, bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi.

Avukat Yahya Ünaldı da kararı eleştirerek, "Bununla ilgili gerekli müracaatları üst mahkemelere yapacağız." ifadesini kullandı.

- Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuştu. Saldırıda, Safitürk'ün şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

Mardin'de, 22 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, sanık Şerif Mesutoğlu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a ise "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 11 Mart'ta yerel mahkemece 4 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını hukuka uygun bulmuş, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
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