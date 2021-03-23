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MB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.
 23 Mart 2021 13:16
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MB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.

Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.
Memurlar.Net
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