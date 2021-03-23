Konya'da FETÖ'ye 'hususi talebe mesulü' operasyonu: 14 gözaltı
Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.
|23 Mart 2021 13:19
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "hususi talebe mesulü" olduğu iddia edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Gaziantep, İstanbul, Van, Kayseri ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'ini yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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