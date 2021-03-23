Vaka oranı en çok artan ve en çok azalan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.
|23 Mart 2021 13:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.
Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı.
Bakan Koca, paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadesini kullandı.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHoDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021
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