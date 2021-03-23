Yozgat'ı hortum vurdu: Evi yıkacak zannettik
|23 Mart 2021 13:36
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eynelli, Külhüyük ve çevre köylerde oluşan hortum, cep telefonlarına yansıdı. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Külhüyük köyü ile Eymir beldesi arasındaki bölgede yüksek gerilim direkleri devrildi.
AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Emirler köyü sakini 63 yaşındaki Cansever Yıldız, hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu söyledi.
"Evi yıkacak zannettik"
Yıldız, "Eşimle birlikte kapıya tutunduk, evi yıkacak zannettik. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Allah yardımcımız oldu. Her şey bir anda oldu. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan can kaybımız yok" dedi.
Veli Pınarcı da 55 yaşında olduğunu ve ilk defa böyle bir doğal afet gördüğünü anlattı: "Evde oturuyordum, rüzgar çıktı. Gökte mavi bir şey gördüm, 'gök yere indi' dedim. Baktım komşunun çadırını sökmüş. Su tankını 300 metre sürüklemiş."
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