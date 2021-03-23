Koronaya yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı.
|23 Mart 2021 13:42
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