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Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'u bastı

Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a geldi. Yağmurlu havaya yakalanan yüzlerce leylek, İstanbul'un bir çok noktasında mola verdi.
 23 Mart 2021 13:51
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Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'u bastı

Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

Çok sayıda leylek de Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında mola verdi. TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı. Leylek sürüsünün mola verdiği yerden yeniden göç etmeye başladığı anlar havadan görüntülendi. Her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde yer alan İstanbul'un çeşitli noktalarında leylek sürülerine rastlamak mümkün. Havada süzülen ve dinlenmek için konan yüzlerce leylek beyaz ve siyah kanatlarıyla görsel şölen oluşturuyor.
DHA
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