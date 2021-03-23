Sinop Üniversitesi, vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitimi erteledi
Sinop Üniversitesinin bazı bölümlerinde 5 Nisan'da başlatılmasına karar verilen yüz yüze eğitim, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu göz önüne alınarak ertelendi.
|23 Mart 2021 13:56
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Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında Sinop kent merkezi ve ilçelerdeki bulaşma hızının devam ettiği vurgulandı.
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan haritaya göre, kente vaka sayılarındaki artışın bir müddet daha devam etme olasılığının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle üniversitemize bağlı meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında yer alan uygulama yoğunluklu programlardaki 5 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak başlanılmasına karar verilen derslerin ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Sürecin takip edilip yüz yüze yapılacak derslerle ilgili olarak mayıs ayı başlarında yeni bir takvim belirlenecektir."
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