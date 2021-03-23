Kılıçdaroğlu: HDP'yi kapatmak doğru değildir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(HDP'ye yönelik kapatma davası) Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir, seçimle gelenler seçimle gider. "
|23 Mart 2021 13:59
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Devlet istişareyle adaletle yönetilir. Kinle öfkeyle yönetilmez. Egemen güçlerin talimatlarıyla yönetilemez. Israfla devlet yönetilemez."
"(HDP'ye yönelik kapatma davası) Demokrasilerde parti kapatma olmaz. Seçimle gelen seçimle gider. Milletten oy almayan parti çöp sepetine gider."
"İstanbul Sözleşmesini feshediyorum dedi. Kimsin sen? Adaletsizliğin ağa babasıysan biliyoruz. Yandaşlarına milyar dolarları kazandırdığını da biliyoruz. 42 milyon kadına ihanet etti."
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