Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Kadın, aile ve çocuk, reyting uğruna feda edilemez'
Adalet Bakanı Gül: "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum."
|23 Mart 2021 15:21
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Bakan Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar;
Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."
"(Kadına şiddetin önlemesi) Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız."
"Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum."
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
23 Mart 2021 15:09
|Denetimde saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru, hastaneye kaldırıldı
23 Mart 2021 14:58
|Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren adama akıl almaz destek
23 Mart 2021 14:55
|Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada yardım istedi
23 Mart 2021 14:27
|Eşini öldüren kişi camlara 'yuvana dön, yoksa af yok' yazmış
23 Mart 2021 14:14
|Sitede 'asgari ücret cezası' isyanı: Burada çok ilginç şeyler oluyor
23 Mart 2021 14:08
|Emekli öğretmen çifti, eski öğrencileri 'bilezikleri' için öldürmüş
23 Mart 2021 12:57
|Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
23 Mart 2021 12:28
|Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
23 Mart 2021 11:49
|Denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi
23 Mart 2021 11:30