Öğretmen ve vatandaşlar el ele verdi, okula su hattı çekti
|23 Mart 2021 15:01
|+Aa- Yazdır
Yaklaşık 5 yıldır kırsaldaki Bahçe İlköğretim Okulunda görevli öğretmen Samet Üçer, okulda kullanılan kaynak suyunun yaz aylarında azalması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli desteği sağlayacağını bildirmesi üzerine harekete geçen Üçer, yaşanan su sorununu gidermek amacıyla, Bahçe Mahallesi'ne komşu Örüklü Mahallesi sakinleriyle görüştü.
Komşu mahallede kullanılan suyun okula getirilebileceğini öğrenen öğretmen, yaklaşık 800 metre uzunluğunda su hattı çekmek için kazma kürekle çalışma başlattı. Her iki mahallenin sakinlerinin de yardımıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Sınıf Öğretmeni Samet Üçer, gazetecilere, yaz aylarında okulda kullanılan kaynak suyunun azaldığını söyledi.
Suyun, temizlik açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Üçer, "Karşı taraftaki Örüklü Mahallesi'nden su deposunu kullanma konusunda ricada bulunduk ve bizi kırmadılar. Yaklaşık 800 metre kanalı kazdık ve aldığımız boruları döşemeye başladık. Bu sayede okulumuza ve camimize su getirmeye çalışıyoruz. Çalışmayı imece usulüyle yapıyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Yahya Çiçekli de çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Öğrencilerden Rabia Çiçekli ise su sorunu çözüleceği için mutlu olduklarını dile getirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da Üçer'in sorunu bildirmesiyle kendisine her türlü desteği verdiklerini ve komşu köyle iş birliği içinde çözüm yoluna gidildiğini belirterek, okulun su sorununun yanı sıra diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de destek sağladıklarını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaka birincisi ilde haritaya vatandaş yorumu: Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak
23 Mart 2021 15:29
|Başkentte, AK Parti kongresi nedeniyle yarın bu yollar kapalı
23 Mart 2021 15:25
|Havadan yumurta yağdığı iddia edildi, Zabıta yumurtaların peşine düştü
23 Mart 2021 14:52
|Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'u bastı
23 Mart 2021 13:51
|Yozgat'ın Sorgun ilçesini hortum vurdu
23 Mart 2021 13:36
|Ankara için kar uyarısı: Bu akşam başlıyor
23 Mart 2021 13:09
|'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Kardeş kardeşe gitmiyor
23 Mart 2021 13:04
|Diyadin Kaplıcaları şifa arayanların uğrak yeri oluyor
22 Mart 2021 20:08
|Sevgi evlerinde yetişen kızı, il müdüründen istediler
22 Mart 2021 17:54
|Samsun'da validen uyarı: Temaslı listesini tam verin
22 Mart 2021 16:59