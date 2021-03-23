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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlı tutuklandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
 23 Mart 2021 15:05
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkhan ilçesinde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda yaralı yakalanan Suriye uyruklu E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edilmişti. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada Mehmet K. ile yaralı olarak Suriye uyruklu E.K. yakalanmıştı. Zanlıların büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenmişti.

Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Mehmet K'nin, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, zanlının olaydan 5-6 gün önce partiden istifa etmek için dilekçe verdiğini, olayın ardından da ihraç edildiğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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