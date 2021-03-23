Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
|23 Mart 2021 15:09
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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'nde bir kuyumcuya giren 2 kişi, dükkandaki çalışanları silahla tehdit ederek vitrindeki altınları istedi. Çalışanların direnmesi üzerine soyguncular rastgele ateş açtı. Olayda, kuyumcu çalışanlarından Ali T. ile soyguncuları engellemeye çalışan bir esnaf yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinde, soyguncuların kuyumcuya girdikleri anlar ve sonrasında kaçışları yer alıyor. Kayıtlarda, yaralı kuyumcunun soyguncuları yakalamaya çalıştığı görülüyor.
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