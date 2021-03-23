1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı Gürkan, 'şantaj ve darp' iddialarına yanıt verdi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisinin de müşteki sanık olarak yargılandığı davaya ilişkin asılsız haberler yapıldığını iddia ederek gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını belirtti.
 23 Mart 2021 15:10
+Aa- Yazdır
Belediye Başkanı Gürkan, 'şantaj ve darp' iddialarına yanıt verdi

Gürkan, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son günlerde, hakkında devam eden ve müşteki sanık olarak yargılandığı davaya ilişkin bazı kanal ve gazetelerde asılsız haberler yapıldığını öne sürdü.

Pazar günü bir televizyon kanalının, kapalı olmasına rağmen Edirne Adliyesi önünde, kendisiyle ilgili devam eden davaya ilişkin canlı yayın yaptığını anlatan Gürkan, asılsız haber yapan gazete ve televizyon kanallarına dava açacaklarını söyledi.

Bazı kanal ve gazetelerin kendisi hakkında kötü niyetli ve doğru olmayan yayınlar yaparak yargıyı etkilemeye çalıştığını savunan Gürkan, şöyle devam etti:

"Pazar günü yapılan canlı yayını izleyen vatandaşlar sanki ilk defa dava açılmış, olağanüstü bir şey olmuş sanacaklar. Dava iki yıldır devam ediyor. Akıllara sığmayacak, komediyi aşan, kendilerini mahkeme yerine koyan, sözüm ona gazeteciler tarafından bir dram yaratılmaya çalışılıyor. Kötü niyetli kişiler adil ve adaletli Türk yargısını etkilemeye çalışıyor. Bulgaristan'da kaçak olarak yaşayan ve kendisinden başka kimsenin gazeteci demediği bir şahıs canlı yayına bağlanarak bir takım iftira ve yalanlarla ilgi çekmeye çalışıyor. Bu kişi, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açılmış ve hüküm giymiş bir şahıstır. Bu kişi hakkında 80'den fazla soruşturma dosyası, 5'ten fazla da kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunmaktadır. Açık cezaevinden başka bir suçtan yattığı sırada, izne çıktığı sırada Bulgaristan'a kaçmıştır. Orada da kaçak olarak yaşayan bir kişidir."

- "Madem bir iddiada bulundun gel ispatla"

Kendisinin de müşteki sanık olarak yargılandığı davada adalete güvendiğini, duruşmalara giderek suçsuz olduğunu ispatlayacağını anlatan Gürkan, hakkında işkence yaptığını iddia eden kişinin ise mahkemelere gelmediğini, bir kanun kaçağı olarak Bulgaristan'da yaşadığını öne sürdü.

"Neden Türk adaletinden kaçıyorsun, madem sana işkence yapıldığını iddia ediyorsun, gel anlat" diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Madem 'Türk adaletine güveniyorum' diyorsun, neden kaçıyorsun adaletten? Neden mahkemenin istemesine rağmen gelip Adli Tıp'ta muayene olmuyorsun? Sürekli kaçıyorsun çünkü söylediklerin doğru değil. Televizyonların canlı yayınına çıkan adam neden hakim karşısına çıkmaktan bu kadar korkuyor. Hodri meydan, ben ifademi verdim yargılanıyorum, gel sen de ver. Bak ben buradayım ve mahkemelere giriyorum. Madem bir iddiada bulundun gel ispatla bu iddialarını. Türk adaletine asıl güvenen ben ve bu dosyada yargılanan diğer sanıklar."

Hakkındaki iddiaya konu olay Bulgaristan'da olmasına rağmen orada hiçbir dava ya da bir soruşturma açılmadığını anlatan Gürkan, kendisine iftira atanlardan kanun önünde hesap soracağını söyledi.

Canlı yayınlara çıkan Şükrü Benli'nin Türk yargısı önüne çıkmaktan korktuğunu savunan Gürkan "Türk adaleti karşısına çıkamıyor. Neden, söylediklerinin hepsinin iftira olduğunu biliyor. Bu kişinin ya Türkiye'ye gelmesi ya da polisler aracılığıyla adalete teslim edilmesi gerekir. Gelsin iddialarını ispatlasın. Bakın adalet herkese bu imkanı veriyor. Bağımsız Türk yargısı iddiası olan herkesi dinliyor." ifadelerini kullandı.

- Olay

2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğerleri de 11 Aralık 2020'deki duruşmada tahliye edilmişlerdi.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP, İstanbul Sözleşmesi için Meclis'te genel görüşme talep etti
23 Mart 2021 14:12		 Kılıçdaroğlu: HDP'yi kapatmak doğru değildir
23 Mart 2021 13:59
Bakan Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı
23 Mart 2021 13:14		 ABD'den önemli açıklama: Türkiye'nin NATO'ya bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına
23 Mart 2021 12:38
Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
23 Mart 2021 12:33		 Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesi kararı için AYM'ye başvuru yapıldı
23 Mart 2021 12:29
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
23 Mart 2021 11:30		 Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
23 Mart 2021 10:56
'Türkiye, hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıya'
23 Mart 2021 10:23		 Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz
23 Mart 2021 09:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:29 - Vaka birincisi ilde haritaya vatandaş yorumu: Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak15:25 - Başkentte, AK Parti kongresi nedeniyle yarın bu yollar kapalı15:21 - 'Kadın, aile ve çocuk, reyting uğruna feda edilemez'15:10 - Belediye Başkanı Gürkan, 'şantaj ve darp' iddialarına yanıt verdi15:09 - Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi yaralayıp kaçtı15:05 - Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlı tutuklandı
15:01 - Öğretmen ve vatandaşlar el ele verdi, okula su hattı çekti14:58 - Denetimde saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru, hastaneye kaldırıldı14:55 - Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren adama akıl almaz destek14:52 - Havadan yumurta yağdığı iddia edildi, Zabıta yumurtaların peşine düştü14:47 - Koronayı atlatan Adnan Oktar karantinada14:39 - Sıfır Atık Projesi, BM Kalkınma Programı'ndan ödül aldı
14:33 - VGM: Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın varisiyiz14:27 - PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu14:27 - Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada yardım istedi14:17 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı14:14 - Eşini öldüren kişi camlara 'yuvana dön, yoksa af yok' yazmış
14:12 - CHP, İstanbul Sözleşmesi için Meclis'te genel görüşme talep etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir beyan etmemek 1
van izmir 2
elinden her iş gelmek 1
kore dizilerinin acıklı olması 1
21.03.2021 beşiktaş ile fenerbahçe maçı 6
kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz 1
çocukluk oyuncaklarımız 5
huzurun sağlanması kanunu 2
şayia 1
Dermek 1
SON İLANLAR
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 geçici işçi alacak
Denizli ihracatçılar Birliği personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam