Başkentte, AK Parti kongresi nedeniyle yarın bu yollar kapalı
Ankara'da, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
|23 Mart 2021 15:25
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Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
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