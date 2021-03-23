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Başkentte, AK Parti kongresi nedeniyle yarın bu yollar kapalı

Ankara'da, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
 23 Mart 2021 15:25
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Başkentte, AK Parti kongresi nedeniyle yarın bu yollar kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
Anadolu Ajansı
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