FETÖ'cülerin taktiklerini ortaya çıkaran isim FETÖ'cülerin hedefinde

Bunların başında FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın'ın sitesinin yer alması ise dikkat çekti. T24 isimli internet sitesi FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu'nu savunmak için FETÖ'cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor. Aynı site Gergerlioğlu'nun görüntülerini de sitesine ekleyerek haberlerini servis etti. Söz konusu site haberlerini ise günlük rutin halinde yayınladı.

Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınmasının ardından oluşturulmaya çalışılan algıyı TBMM Başkanı ortaya çıkarmış ve dün özel bir yayında kamuoyuna açıklama yapmıştı. Şentop sürecin en başından beri verdiği mesajlarla hem TBMM'nin onurunu korurken hem de FETÖ'cülere fırsat vermemişti. Gergerlioğlu'nun "Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı" iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirilmişti.

T24 ile birlikte FETÖ yanlısı internet siteleri de aynı odaktan yönlendirilen haberleri ile kamuoyundaki algıyı yönetmeye çalışıyor. TBMM Başkanı Şentop zamanlıca verdiği mesajlarla da bu algının oluşmasına engel olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu sitelerin öncelikli haberleri hep FETÖ'cülerin yaymak istediği algıları içeren haberler olurken, ikinci öncelikli haberlerinin ise TBMM Başkanı Şentop'u hedef alan haberler olması gözlerden kaçmadı.

Meclis Başkanı Şentop, dün yaptığı özel yayında, "TBMM İçtüzüğünün 170. maddesine göre, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapabileceği bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir. Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" açıklaması ile FETÖ'nün oynadığı oyunu kamuoyuna deklare etmişti.

FETÖ'nün, Mustafa Şentop'u karalamak için kirli hesaplarına zaman zaman evlatlarını da alet ettiği tüm kamuoyu tarafından bilinmekte olup, Meclis Başkanı Şentop'un darbeci albayın listesinde baş sıralarda yer alması da başından beri verdiği mücadelenin net göstergesi olarak takip ediliyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin de 2 Ağustos 2019 tarihinde köşesine taşımıştı:

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/fetullah-darbe-karsiti-sivil-ve-askerleri-abdden-bile-fislemeyi-surduruyor-5261628/

FETÖ'nün kalemşörlüğünü yapan Doğan Akın'a dair bazı haberlerin yer aldığı linkler ise şöyle:

https://www.takvim.com.tr/guncel/2016/08/03/feto-tetikcisinin-foyasi-ortaya-cikti

https://www.memurlar.net/haber/603033/t24-un-feto-militanlariyla-iliskisi-ortaya-dokuldu.html

ttps://www.birgun.net/haber/gazeteci-dogan-akin-a-fuat-avni-davasi-278108

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/01/11/dogan-akina-fuat-avniyi-parlatma-davasi