Vaka artışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçede, yüz yüze eğitime başlandı
Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlandı.
|23 Mart 2021 15:46
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Yüz yüze eğitimin verildiği okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden önlemler hakkında bilgi aldı.
Duyar, ilçeye bağlı 4 mahallede vaka görülmesinden dolayı yüz yüze eğitime 20 gün ara verdiklerini belirterek, "Okullarımızı gezerek okul yönetimi ve öğretmenlerden süreç hakkında bilgi alıyoruz, öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Tüm okullarımızda eğitim titizlikle devam ettiriliyor. Umarım bu salgın son bulur ve normal hayata döneriz." dedi.
Okullarda önlemlerin alındığını anlatan Duyar, bu konuda gerekli destekleri sunduklarını ifade etti.
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