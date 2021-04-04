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'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi "okumuşunda adam olamamışın" şeklindeki ifadelerin rahatsız edici, kaba, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ancak ceza soruşturması bağlamında hakaret suçunun unsurlarını içermediğine karar verdi.
 04 Nisan 2021 00:02
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'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi; sanığın katılana yönelttiği "okumuşunda adam olamamışın" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış - ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yerel mahkeme kararını bozdu.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2020/8130 E.
2020/15390 K.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılana yönelttiği "okumuşunda adam olamamışın" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış - ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

2) Kabule göre ise; hakaret suçunun karşılıklı işlenmesi nedeniyle sanık hakkında TCK'nın 129/3. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği halde davayı vekille takip eden katılan lehine vekalet ücretine hükmolunmaması,

Kanuna aykırı, sanık ... müdafii ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net
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