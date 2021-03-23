Arka Sokaklar'ın Zeliş'i koronavirüse yakalandı
Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı.
|23 Mart 2021 16:19
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