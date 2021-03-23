Polis kapı kapı gezip ev ziyareti uyarısı yaptı
|23 Mart 2021 16:21
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Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları ikametlerinde ziyaret edip bilgilendirici broşür dağıttı, salgına karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.
Vatandaşlara özellikle ev ve taziye ziyaretleri yapmamaları, doğum günü partileri düzenlememeleri, misafir kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, apartman girişlerine de maske mesafe ve hijyen gibi Kovid-19 tedbirlerini anlatan broşürler astı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüsün bulaşmasının önüne geçmek için seferber olunduğu belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla salgınla mücadele çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.
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