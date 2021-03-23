Polis kapı kapı gezip ev ziyareti uyarısı yaptı

VAKA ORANI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.