Bakan Pakdemirli: Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında "Okyanus, İklimimiz ve Hava Durumu" temasıyla düzenlenen programda konuştu. Meteoroloji ve hava konusunun son dönemde sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Özellikle sanayi devrimi sonrasında ilkim değişikliği ve küresel ısınma her geçen yıl etkisini daha çok hissettirmeye başladı. Sanayi devriminden sonra yaklaşık 170 yılda dünya ortalama sıcaklığı yaklaşık 1,5 derece arttı. Son 10 yıl tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. 2020 yılı da sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Önümüzdeki yıllarda maalesef sıcaklık artışında, yeni rekorlar bekleniyor. Kısacası, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini ciddi ciddi hissetmeye başladık" diye konuştu.

"Her meteorolojik veri binlerce canı korur ve kurtarır"

1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde 79'unun meteorolojik olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğunun Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından ortaya konulduğunu belirten Pakdemirli, "Yine bu doğal afetler sonucunda can kayıplarının yüzde 56'sı ve ekonomik kayıpların da yüzde 75'inin meteorolojik afetlerden kaynaklandığı belirtildi "dedi.

"Ülkemizdeki meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı"

"Büyük bir coğrafya ve farklı iklim bölgelerine sahip olan ülkemizde de can ve mal kaybına sebep olan afetlere baktığımızda meteorolojik kaynaklı olanların önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz" diyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen iklim koşullarının etkisi ile meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı. Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyden önce meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, bu afetlerin zararlarının azaltılmasında ve toplumun afetlere karşı direncinin artırılmasında büyük rol oynayacaktır."

"Otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısını 2 bin 47'ye yükselttik"

Meteoroloji alanında son 19 yılda önemli çalışmalar yaparak büyük mesafeler katettiklerinin altını çizen Pakdemirli, "2002'de sadece 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 972 ilçemizin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınlıyoruz. 2002'de 31 adet olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısını son 19 yılda yaptığımız muazzam çalışmalarla 2 bin 47'ye yükselttik. Yine 2002'de sadece bir adet olan meteoroloji radar sayımızı 18'e, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu sayımızı da bin 711'e çıkardık. Havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 74'e yükselttik. Denizlerimizde de 88 noktaya şamandıra ve Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına 2 adet deniz radarı kurduk" açıklamasında bulundu.

"Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz"

Konuşmasında diğer bakanlıklara verilen meteorolojik desteklere ve meteoroloji alanındaki 2023 hedeflerine de değinen Bakan Pakdemirli, "Son 19 yılda şüphesiz çok önemli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda da İklim Projeksiyonları ve İklim İndisleri hazırlayarak, tarım ve gıda güvenliği, enerji, sağlık, su yönetimi ve turizm başta olmak üzere kamu kurumları ve bütün sektörlerin kullanımına sunacağız. Bu kapsamda meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz. Hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyor ve vizyonumuzu da şimdiden ortaya koyuyoruz. Bunların yanı sıra tarımsal üretimde iklime bağlı verim kayıplarını en aza indirmek için, kuraklık Tahmin ve Erken Uyarı Sistemini hazırlayacağız. Kum ve toz fırtınaları oluşmadan önce tahmin edilerek, yetkililerin önlem almaları ve halk sağlığı başta olmak üzere bu olayların olumsuz etkileriyle mücadele etmek için 'Batı Asya Toz Tahmin, Uyarı ve Değerlendirme Merkezi'ni kuracağız. Türkiye'de ilk defa İzmir'de başlattığımız 'Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarıları' projesini başta Ankara olmak üzere tüm yurtta yaygınlaştıracağız. Alansal yağış miktarı tahmin periyodunu 5 güne çıkaracağız. Şu anda 7 gün olan hava tahmin periyodunu yapmış olduğumuz çalışmalar ile 15 güne çıkartacağız. Yine 68 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve Artvin-Rize Havalimanı'na havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyon kurulumu yapacağız. Gözlem sistemleri ve sayısal hava tahmin modellerini kullanarak kısa vadeli hava tahmin sistemi kuracağız. Hava tahmin model çalışmalarında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yapay zeka algoritmalarının kullanılmasını ve bu konuda ülkemizin daha aktif bir rol almasını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Çoşkun, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve çok sayıda davetli katıldı.