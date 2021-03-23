Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i korona oldu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 13-19 Mart verilerine göre yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı en fazla 4'üncü il olan Balıkesir'de artışın en önemli nedeni olan kapalı ortamlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretlerinin önlenmesi için çalışılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 100 bin kişide 288,16 vaka görülen ilde, Bandırma ve Erdek ilçelerinde, yayılımı hızlı olan "İngiltere varyantı" mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyledi.

Bandırma'da bin çalışanı bulunan fabrikaların her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edildiğini aktaran Şıldak, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız Salgın Riski Azaltma Planı doğrultusunda virüsün hangi ortamlarda bulaştığını araştırdık. En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu. Temaslılara çok rahat bulaşıyor, yüzde 50'yi bulan oranlarda temaslılara bulaşabiliyor. Her türlü ziyaretin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz, vatandaşlarımıza şiddetle bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Hafta sonu aldığımız kararla da buna ilişkin bir düzenleme yaptık. İlimiz genelinde apartman, bina ve site yöneticilerine tebligat yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ev ziyareti yapmamalarını hatırlatıyoruz."

"NİKAH TÖRENİNE KATILAN 40 KİŞİDEN 35'İ VİRÜSE YAKALANDI"

Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin Covid-19'a yakalandığına dikkati çeken Şıldak, başka bir olayda da kız isteme merasiminin kalabalık şekilde yapılmasından dolayı ciddi sayıda vaka belirlendiği bilgisini paylaştı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kumar oynama amaçlı toplanmalara müdahalede bulunduğunu hatırlatan Şıldak, "Önleyici bütün tedbirleri alıyoruz fakat buna rağmen arada bu tür olumsuzluklarla da karşılaştığımız oluyor." dedi.