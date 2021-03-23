Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i korona oldu
|23 Mart 2021 16:36
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığınca açıklanan 13-19 Mart verilerine göre yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı en fazla 4'üncü il olan Balıkesir'de artışın en önemli nedeni olan kapalı ortamlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretlerinin önlenmesi için çalışılıyor.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 100 bin kişide 288,16 vaka görülen ilde, Bandırma ve Erdek ilçelerinde, yayılımı hızlı olan "İngiltere varyantı" mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyledi.
Bandırma'da bin çalışanı bulunan fabrikaların her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edildiğini aktaran Şıldak, şöyle devam etti:
"Hazırladığımız Salgın Riski Azaltma Planı doğrultusunda virüsün hangi ortamlarda bulaştığını araştırdık. En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu. Temaslılara çok rahat bulaşıyor, yüzde 50'yi bulan oranlarda temaslılara bulaşabiliyor. Her türlü ziyaretin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz, vatandaşlarımıza şiddetle bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Hafta sonu aldığımız kararla da buna ilişkin bir düzenleme yaptık. İlimiz genelinde apartman, bina ve site yöneticilerine tebligat yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ev ziyareti yapmamalarını hatırlatıyoruz."
"NİKAH TÖRENİNE KATILAN 40 KİŞİDEN 35'İ VİRÜSE YAKALANDI"
Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin Covid-19'a yakalandığına dikkati çeken Şıldak, başka bir olayda da kız isteme merasiminin kalabalık şekilde yapılmasından dolayı ciddi sayıda vaka belirlendiği bilgisini paylaştı.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin kumar oynama amaçlı toplanmalara müdahalede bulunduğunu hatırlatan Şıldak, "Önleyici bütün tedbirleri alıyoruz fakat buna rağmen arada bu tür olumsuzluklarla da karşılaştığımız oluyor." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Hız Denetimleri' uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı
23 Mart 2021 16:57
|Üç ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
23 Mart 2021 16:00
|Vaka artışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçede, yüz yüze eğitime başlandı
23 Mart 2021 15:46
|MB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek
23 Mart 2021 13:16
|Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli
23 Mart 2021 11:47
|Bu ilde 'yüz yüze eğitime' Milli Eğitim Müdürlüğü karar verecek
23 Mart 2021 11:42
|Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek
23 Mart 2021 11:16
|Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
23 Mart 2021 10:32
|Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
23 Mart 2021 09:19
|Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
23 Mart 2021 09:17