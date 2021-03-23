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Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi, komisyonda görüşülüyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı: "2017'den beri serbest çalışanlarla lisanslı bürolar arasındaki belki ekonomik sıkıntılardan, ufak tefek birtakım çalışmalardan dolayı sınavlar yapılamadı. Nihayetinde defalarca toplantılar yapıldı ve son netice verilerek bir yasa teklifi hazırlandı"
 23 Mart 2021 16:38
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Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi, komisyonda görüşülüyor

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, düzenlemenin içeriğine ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi.

Minsolmaz, gerçekleştirdikleri ön görüşmelerin sonucunda, bu düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ise 2010 yılından önce şu anda lisanslı harita kadastro bürolarının yürüttüğü bütün hizmetlerin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kadastro birimleri tarafından, yani devlet eliyle yapıldığını söyledi.

Adlı, 2010'da çıkarılan yasayla bu hizmetlerin özel sektöre devredildiğini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"O günkü bakış açısı içerisinde olayı yorumlarsak, mühendisler bu işi yapar, yapamaz noktasından ziyade, devletin tekelinde olan işleri bir grup mühendise bırakalım, geri kalan da öbür işleri yapsın, dolayısıyla böyle iki sınıflandırma mantığı çerçevesinde yasal düzenleme yapılmıştı. Ancak uygulamaya başladıktan sonra gerek sınavlar gerekse birtakım yasal boşluklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. 2017'den beri de serbest çalışanlarla lisanslı bürolar arasındaki belki ekonomik sıkıntılardan, ufak tefek birtakım çalışmalardan dolayı sınavlar yapılamadı. Nihayetinde defalarca toplantılar yapıldı ve son netice verilerek bir yasa teklifi hazırlandı."

Komisyon toplantısında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği ile serbest çalışan harita mühendislerinin temsilcisi de yer aldı.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Anadolu Ajansı
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