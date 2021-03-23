Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/DPY) yönelik davada yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|23 Mart 2021 16:51
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9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muharrem A. ile avukatı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın başkasının adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Muharrem A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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