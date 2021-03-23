'Hız Denetimleri' uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen "Hız Denetimleri" uygulamasında 20 bin 126 araç sürücüsüne işlem yapıldı.
|23 Mart 2021 16:57
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 13-15 Mart tarihleri arasında ülke genelinde hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri kurallara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek için "Hız Denetimleri" uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde 20 bin 126 araç sürücüsüne hız ihlali yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.
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