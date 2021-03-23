Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda iki tutuklama
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programı öncesinde saldırdığı iddia edilen üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
|23 Mart 2021 17:01
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Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi.
Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'i Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.
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