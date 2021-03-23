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İş yerine saldırıp hem çalışanları darp ettiler hem paraları çaldılar
Gaziantep'te bir grup kişi bir iş yerine saldırarak çalışanları darp etti. Dükkanların camını kıran şahıslar kasadaki paraları çaldı.
|23 Mart 2021 17:09
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Olay, Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen silahlı, bıçaklı ve sopalı saldırganlar, önce iş yeri çalışanlarına saldırdı. İş yerinin camlarını kıran saldırganlardan biri kasada bulunan parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tüm o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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