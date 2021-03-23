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RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı

Şikayete konu televizyonların yayınlarını inceleyen Üst Kurul uzmanları, HDP'nin taleplerini yerinde görmeyerek herhangi bir müeyyide uygulanmaması yönünde görüş bildirdi.
 23 Mart 2021 17:30
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RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli kanallar hakkında dilekçeler veren Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) şikayetlerini haklı bulmadı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, RTÜK son yaptığı toplantısında, HDP'nin şikayet dilekçelerini gündemine aldı.

Şikayete konu televizyonların yayınlarını inceleyen Üst Kurul uzmanları, HDP'nin taleplerini yerinde görmeyerek herhangi bir müeyyide uygulanmaması yönünde görüş bildirdi.

- Yayında herhangi bir yasa ihlali olmadığına karar verildi

Üst Kurul'a 16 farklı dilekçe ile başvuran HDP, Habertürk, CNN Türk, ATV ve A Haber'in yayınlarını şikayet etti.

HDP'nin şikayet dilekçeleri üzerine kurulda önce gazeteci Nedim Şener'in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş'in sunduğu "Habertürk Gündem" programı ele alındı. RTÜK, Nedim Şener'in yayında "HDP'nin Türkiye'de bir kaos yaratma peşinde olduğunu" belirtmesi ve "içerde ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini yasa ihlali gören HDP'nin görüşüne katılmadı.

HDP'nin dilekçesinde, Habertür'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında konuk gazeteci Metin Özkan'ın "HDP milletvekillerinin Gazi Meclis'i tehdit ettiği iddiası" da yer aldı. Üst Kurul, ilgili uzman raporu doğrultusunda hareket ederek yayında herhangi bir yasa ihlali olmadığına karar verdi.

RTÜK, "Para Gündem" programında siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin'in HDP yöneticileriyle alakalı olarak "savunulamayacak derecede suça batmışlar" benzeri ifadeleri hakkındaki başvuruyu da reddetti.

- HDP'nin A Haber yayınlarını şikayeti de haklı görülmedi

RTÜK'te masadaki diğer bir dosya, A Haber'in "Memleket Meselesi" programına ilişkin oldu. Yayında kullanılan "HDP il binasında PKK sığınağı" kuşak bandını şikayet eden HDP dilekçesi haklı görülmeyerek kanal hakkında yaptırıma gerek olmadığına karar verildi.

A Haber sunucusu Erkan Tan'ın canlı yayında "HDP'nin terör sevicilerden bir topluluk olduğunu" belirterek, "HDP, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır" ve "HDP istikrarı bozup kaos peşinde" sözleri ile "Ajans Hafta Sonu" programında AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın "Bugün HDP milletvekilleri, Kandil'den terörist başından talimat alıyorlar ve TBMM'de uygulamaya çalışıyorlar" ifadeleri de RTÜK'e şikayet edildi.

HDP, ATV Ana Haber'de ekrana getirilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın "Demirtaş, 53 kişinin ölümüne sebep olmuş" sözlerinin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret olduğunu iddia etti.

Bütün yayın kopyalarını ayrıntılı olarak inceleyen Üst Kurul, sonuç olarak şikayet edilen söz konusu yayınları, ifade özürlüğünün bir gereği olarak basın özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

RTÜK, şikayet dilekçelerinde yer alan yayın ilkesi ihlali iddialarının tamamını 6112 sayılı Kanun kapsamında oy çokluğuyla reddetti.

Anadolu Ajansı
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