EBS: İlksan ana statü değişikliğiyle son genel kurulunun hukuksuzluğunu ortaya koydu

Eğitim Bir-Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklama

İLKSAN, 23.3.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ana statüsüne "Kurul ve organların asıl ve yedek üyelerinin görevleri, yeni üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder" hükmünü ekledi. Diğer bir ifadeyle, temsilciler kurulunun görev süresi sona eren eski üyelerinin görev ve yetkilerinin de sona ereceğini zımnen kabul etmiş oldu.

Bu düzenleme, 14-16 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan İLKSAN 8. Dönem 4. Olağan Temsilciler Kurulu'nun görev süresi sona eren yetkisiz temsilcilerle gerçekleştirildiğinin, yetkisiz temsilciler eliyle yangından mal kaçırır gibi yetkili kurulların ibra edilerek yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçildiğinin itirafıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, 14-16 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen temsilciler kurulu toplantısının yetkisiz temsilcilerin katılımıyla yapılan hukuksuz ve kanunsuz bir genel kurul olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştık.

Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan ve Sandık gelirlerinin sarfı konusunda yönetime denetimden azade yeni yetkiler ihdas eden, seçim sandığını ve dolayısıyla üyenin hesap sorma hakkını üyesinden kaçıran Sandık yönetiminin keyfiliklerini yargıya taşıyarak üyenin hakkını arama mücadelemiz sürecektir.