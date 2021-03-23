Mehmet Ali Erbil'den Türk sağlık sistemine övgü
|23 Mart 2021 17:41
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Türkiye'deki sağlık sistemini öven ve dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmetin olmadığını söyleyen Erbil, bir Amerika ziyaretinde başına gelenleri anlattı.
Amerika'da atak geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu, hiçbir şekilde hastanelerinden hizmet alamadığını yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğundan bahsetti.
İşte Mehmet Ali Erbil'in sorulan sorulara yanıtları ve kendi sağlığına dair yaptığı konuşmasının satır başları:
"TESTSİZ TEDAVİ YOK"
"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.
"24 SAATTE 16 ŞİŞE SERUM"
Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim.
"AMERİKA'DAN İYİYİZ"
Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti.
Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."
"ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ"
"Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok..."
"ERKEKLER CANİ"
"Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın. Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler."
"TELEVİZYONA DÖNECEĞİM"
"Kendimi biraz daha iyi hissedersem, televizyon programlarına başlayacağım galiba bakalım..."
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