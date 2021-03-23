Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı'nın korona testi pozitif çıktı
Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın korona virüs testi pozitif çıktı.
|23 Mart 2021 18:17
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