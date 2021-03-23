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Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı'nın korona testi pozitif çıktı

Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın korona virüs testi pozitif çıktı.
 23 Mart 2021 18:17
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Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı'nın korona testi pozitif çıktı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testi yaptıran İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Ömer Sobacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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