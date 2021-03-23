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'15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye 54 bin 86 operasyon yapıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı."
 23 Mart 2021 18:53
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'15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye 54 bin 86 operasyon yapıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelirinin tamamına yakını terör örgütü PKK'ya giden kaçak sigaranın oranının 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini bildirdi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, suç ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını aktaran Soylu, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın gelir kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığına karşı yapılan mücadeleye de değinen Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK'ya akan paraydı." dedi.

Anadolu Ajansı
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