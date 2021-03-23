'15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye 54 bin 86 operasyon yapıldı'
|23 Mart 2021 18:53
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelirinin tamamına yakını terör örgütü PKK'ya giden kaçak sigaranın oranının 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini bildirdi.
Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, suç ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını aktaran Soylu, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın gelir kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığına karşı yapılan mücadeleye de değinen Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK'ya akan paraydı." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
23 Mart 2021 16:51
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
23 Mart 2021 15:37
|Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan zanlı tutuklandı
23 Mart 2021 15:05
|PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
23 Mart 2021 14:27
|Konya'da FETÖ'ye 'hususi talebe mesulü' operasyonu: 14 gözaltı
23 Mart 2021 13:19
|Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılandığı davada tahliye kararı
23 Mart 2021 12:03
|Askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı
23 Mart 2021 11:29
|DHKP/C operasyonunda ele geçirilen SD kart, örgütün şifrelerini açığa çıkarttı
23 Mart 2021 11:05
|'Mahrem yargı' operasyonunda 2 akademisyen yakalandı
23 Mart 2021 11:04
|Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
23 Mart 2021 11:03