Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
|23 Mart 2021 19:52
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Sağlık Bakanlığı 23 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.006 olarak açıklandı.
Test sayısı 36 milyon 768 bin 437'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 061 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1.710 oldu.
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