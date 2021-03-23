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Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı

Japonya vatandaşı Sato Go, üç yıl önce tatil için geldiği Türkiye'de iddiaya göre 100 bin dolar parasını çaldırdı. Ülkesine dönecek parası olmayan Sato Go, bir kişiyle ev tutup çalışmaya başladı. Kadının biriktirdiği parasının bu sefer ev arkadaşı tarafından çalındığı ileri sürüldü. Sokaklarda kalmaya başlayan kadına Fatih'te otel işleten Yusuf Duran sahip çıktı. Sato Go, "Kalacak yerim yok burada nasıl yaşayacağım bilmiyorum." diyerek yardım istedi.
 23 Mart 2021 19:31
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Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı

İddiaya göre, Japonya'da halı satarak biriktirdiği parayla üç yıl önce ülkesinden tatil için Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki Sato Go, burada bir kişiyle tanıştı. Go, uzun süre arkadaşlık kurduğu kişiye elinde bulunan nakit parayı bankaya yatırmak istediğini söyledi. Türk vatandaşı kişi, yaklaşık 100 bin dolar parayı kendi adına açtığı banka hesabına yatırdı. Bir süre sonra Japon kadının yanından ayrılan bu kişi, ortadan kayboldu. Kadın, parasını kaptırdığı kişiye bir türlü ulaşamadı. Paradan umudunu kaybeden kadın, ülkesine dönecek parayı biriktirmek için çalışmaya başladı. Bir kadınla ortak eve çıkan Sato Go, evde olmadığı sırada bavulu çalındı. İçinde giysileri ve bir miktar parası olan bavulu çalınan Japon kadın sokaklarda yaşamaya başladı. Japon kadına, ailevi sorunları nedeniyle de ülkesindeki ailesininden da yardım gelmedi.

OTEL SAHİBİ KENDİSİNE BİR ODA VERDİ

Fatih'te sokaklarda kalmaya başlayan kadına bir otel sahibi yardımcı oldu. Sokakta bitik halde bulduğu kadını otele yerleştiren Yusuf Duran, kendisine kalması için bir oda verdi. Zor durumda kalan Japon kadın, Türkiye'de başına gelenleri Demirören Haber Ajansı(DHA)'ya anlattı. İki kere parasını kaptıran kadın, şu anda çok zor durumda olduğunu ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.

"YOL PARASI BULAMADIĞIM İÇİN BURADA BEKLEDİM"

Sato Go, "Japonya'dan Türkiye'ye geldim. Bir tane Türk vatandaşı ile arkadaş oldum. Daha sonra bana 'senin adında banka hesabı açacağız' dedi. İnandım ama kendi adına hesap açtı. Ben onunla haberleşmek istedim ama telefonlarıma cevap vermedi. İnternetten aradım, yakın kişilere söyledim ama bulamadım. Yol parası bulamadığım için burada bekledim. Bir de geçen sene odada bavulumu bırakmıştım, ev arkadaşım tarafından her şeyim çalındı. Kalacak yerim yok. Burada nasıl yaşayacağımı bilmiyorum." dedi.

"BULDUĞUMUZ ZAMAN GERÇEKTEN BİTİK DURUMDAYDI"

Sokakta zor durumdayken kadını bulan ve oteline yerleştiren otel sahibi Yusuf Duran ise, "Hayatı çok ilginç. Dolandırıldı, kendisine bankadan bir hesap açalım diyor. Onun adına hesap açmayıp kendi adına hesap açıyor. Yaklaşık 100 bin dolar değerinde parası çalınıyor. Sonra da ortadan kayboluyor. Hanımefendinin parası olmadığı için yaşamak için çalışmaya başlıyor. Türkiye'de kalmaya başlıyor. Biz elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 aydır bizde kalıyor. Kendisine oda verdik, harçlık veriyoruz, yemeğini veriyoruz ama nereye kadar. Yaşanabilir bir hayat değil. Buradan yetkililere sesleniyoruz; kendilerine yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Geçen sene de bir ev arkadaşı dolandırmış. Ücretle aldığı kilimler, kıyafetleri bir miktar para ev arkadaşı tarafından çalınıyor. Yine mağdur duruma düşüyor, bu sefer sokakta kalıyor. Biz kendisini bulduğumuz zaman gerçekten bitik durumdaydı. Biz yardımcı oluyoruz ama biraz daha yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

DHA
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