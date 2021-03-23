1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz (69), Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 23 Mart 2021 19:37
+Aa- Yazdır
Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü

Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil'den Türk sağlık sistemine övgü
23 Mart 2021 17:41		 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i koronavirüse yakalandı
23 Mart 2021 16:19
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
23 Mart 2021 09:55		 Aleyna Tilki, rol aldığı diziden 2 milyon TL aldı
22 Mart 2021 10:41
Çok iyi başlangıç yapan o dizi için final kararı alındı
21 Mart 2021 20:18		 Sosyal medyanın sahte medyumları! 15 günde aşık etmek 4 bin lira
21 Mart 2021 13:31
Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti
20 Mart 2021 23:27		 Nusret, bir tweetini 6 bin dolara sattı
20 Mart 2021 18:51
Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı
20 Mart 2021 15:19		 Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
20 Mart 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü20:19 - Yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu20:12 - Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti19:52 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti19:37 - Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü19:36 - Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı
19:32 - Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli19:31 - Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı19:29 - Tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyene 1 yıl 10 ay hapis19:22 - Meslek lisesi ürettiği dezenfektanlarla ihracata başladı19:15 - Türkiye'de yaşlı nüfus 10 yılda yüzde 49,3 arttı19:13 - Resmi nikah vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek
19:08 - AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı19:06 - Lisanslı harita kadastro mühendislerine ilişkin teklif kabul edildi18:59 - Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza18:57 - Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi TBMM gündeminde18:53 - '15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye 54 bin 86 operasyon yapıldı'
18:50 - Ankara için kar uyarısı: Bu akşam başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Vaka oranı en çok artan ve azalan iller
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küçük cadı kiki 1
van izmir 2
Hacel obası 4
kaybolan meslekler 3
fırtına takvimi 1
fikir beyan etmemek 1
koronavirüse inanmayan insan 8
sibirya soğuğu 4
öğrenilmiş çaresizlik 5
ser kelimesi 1
SON İLANLAR
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 geçici işçi alacak
Denizli ihracatçılar Birliği personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam