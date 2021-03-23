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Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti

 23 Mart 2021 20:12
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Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyetin, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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